Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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21.09.2026 09:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verliert am Vormittag
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 56,45 EUR.
Die Bilfinger SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 56,45 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'137 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Bilfinger SE-Aktie bei 56,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,00 EUR. Bisher wurden heute 35'984 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.
Bei 129,30 EUR markierte der Titel am 09.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 129,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.09.2026 bei 55,60 EUR. Mit Abgaben von 1,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,75 EUR belaufen. Am 12.08.2026 hat Bilfinger SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,28 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 1.45 Mrd. EUR gegenüber 1.35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,42 EUR je Bilfinger SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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