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Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006

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18.09.2026
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21.09.2026 06:35:29

Bilfinger SE Buy

Bilfinger
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger von 102 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zweite Gewinnwarnung 2026 werfe Fragen nach der Berechenbarkeit des Geschäftsverlaufs auf, schrieb Olivier Calvet am Samstag. Eine Margenerholung in Deutschland sei entscheidend in den kommenden zwölf Monaten. Zunächst kappte Calvet neben seinen Schätzungen auch den Bewertungsmaßstab./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2026 / 14:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
Unternehmen:
Bilfinger SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
72.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
56.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.76%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
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07:24 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:35 Bilfinger Buy UBS AG
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