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21.09.2026 12:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gibt am Mittag nach

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gibt am Mittag nach

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 56,40 EUR ab.

Bilfinger
53.31 CHF -1.48%
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Um 12:28 Uhr fiel die Bilfinger SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 56,40 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'186 Punkten steht. Bei 55,55 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 57,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 106'006 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 129,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.09.2026 (55,55 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 1,51 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,75 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 12.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,28 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 1.45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,42 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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