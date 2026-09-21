MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 10 Jahren eingebracht

Am 21.09.2016 wurden Bilfinger SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 30.34 EUR. Bei einem Bilfinger SE-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 329.579 Bilfinger SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18’917.83 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Papiers am 18.09.2026 auf 57.40 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 89.18 Prozent zugenommen.

Bilfinger SE war somit zuletzt am Markt 2.12 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch