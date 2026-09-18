Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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18.09.2026 15:58:31
Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein
Der MDAX gibt sich am fünften Tag der Woche schwächer.
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.49 Prozent leichter bei 31’293.09 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 351.284 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.085 Prozent auf 31’421.44 Punkte an der Kurstafel, nach 31’448.12 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 31’291.78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 31’563.81 Einheiten.
MDAX-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 0.793 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 18.08.2026, einen Stand von 31’839.83 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bewegte sich der MDAX bei 32’665.55 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30’470.71 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.01 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 9.48 Prozent auf 76.25 EUR), RENK (+ 4.47 Prozent auf 41.83 EUR), AIXTRON SE (+ 2.81 Prozent auf 35.12 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2.34 Prozent auf 87.30 EUR) und AUTO1 (+ 1.56 Prozent auf 18.83 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Salzgitter (-3.99 Prozent auf 53.00 EUR), AUMOVIO (-3.33 Prozent auf 36.25 EUR), freenet (-3.27 Prozent auf 24.28 EUR), Bilfinger SE (-2.95 Prozent auf 57.60 EUR) und Porsche Automobil (-2.88 Prozent auf 29.01 EUR).
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’824’850 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 42.366 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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|EQS-Adhoc: Porsche Automobil Holding SE: Adjustment of the forecast for the adjusted group result after tax 2026 (EQS Group)
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|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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09:28
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17.09.26
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17.09.26
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17.09.26
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|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
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