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Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038

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Index-Performance im Blick 18.09.2026 15:58:31

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein

Der MDAX gibt sich am fünften Tag der Woche schwächer.

Porsche vz.
42.51 CHF -0.94%
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Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.49 Prozent leichter bei 31’293.09 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 351.284 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.085 Prozent auf 31’421.44 Punkte an der Kurstafel, nach 31’448.12 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31’291.78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 31’563.81 Einheiten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 0.793 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 18.08.2026, einen Stand von 31’839.83 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bewegte sich der MDAX bei 32’665.55 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30’470.71 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.01 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 9.48 Prozent auf 76.25 EUR), RENK (+ 4.47 Prozent auf 41.83 EUR), AIXTRON SE (+ 2.81 Prozent auf 35.12 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2.34 Prozent auf 87.30 EUR) und AUTO1 (+ 1.56 Prozent auf 18.83 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Salzgitter (-3.99 Prozent auf 53.00 EUR), AUMOVIO (-3.33 Prozent auf 36.25 EUR), freenet (-3.27 Prozent auf 24.28 EUR), Bilfinger SE (-2.95 Prozent auf 57.60 EUR) und Porsche Automobil (-2.88 Prozent auf 29.01 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’824’850 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 42.366 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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26.06.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
22.06.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
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Short 14’745.03 13.81 SY7BHU
Short 15’289.48 8.94 SWBWSU
SMI-Kurs: 13’809.76 18.09.2026 17:04:18
Long 13’299.76 19.64 SPBXAU
Long 12’982.72 13.67 S95BFU
Long 12’433.69 8.88 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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