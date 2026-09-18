Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag mit Verlusten

Die Bilfinger SE-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 57,65 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'233 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 57,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 524'751 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 124,28 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,60 EUR. Dieser Wert wurde am 17.09.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 3,56 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,03 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Am 12.08.2026 lud Bilfinger SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Bilfinger SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bilfinger SE ein EPS in Höhe von 5,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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