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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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01.10.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer verzeichnet am Nachmittag Verluste

Bayer Aktie News: Bayer verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 46,21 EUR.

Bayer
42.76 CHF -5.83%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,6 Prozent auf 46,21 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'008 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Bayer-Aktie bis auf 46,09 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 47,31 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1'213'606 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 53,92 EUR markierte der Titel am 03.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,68 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,78 EUR. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 79,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 09.11.2027 dürfte Bayer die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,51 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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