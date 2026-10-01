Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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01.10.2026 12:58:44
Bayer-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein
JP Morgan Chase & Co. hat eine umfassende Prüfung der Bayer-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Die frühen Markterwartungen an das dritte Quartal seien wohl zu hoch, schrieb Richard Vosser am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht am 3. November. Die Ursache sieht er allerdings eher zeitbedingt im Agrarbereich, sodass sich an den Schätzungen für das Gesamtjahr kaum etwas ändern dürfte.
Aktienanalyse online: Die Bayer-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 12:42 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2.7 Prozent auf 46.64 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 30.79 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 736’754 Bayer-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 26.4 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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