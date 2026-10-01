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01.10.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Einbussen

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 46,63 EUR.

Bayer
42.76 CHF -5.83%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 46,63 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'031 Punkten liegt. Die Bayer-Aktie sank bis auf 46,47 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,31 EUR. Bisher wurden heute 676'587 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 03.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 13,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 44,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Bayer veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 10.87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,24 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,51 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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