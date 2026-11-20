Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 54,50 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'025 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,76 EUR aus. Bei 54,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'176'169 Bayer-Aktien.

Am 12.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 57,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 5,77 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (26,64 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,110 EUR ausgeschüttet werden. Am 03.11.2026 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -0,98 EUR je Aktie generiert. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.05 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.66 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 08.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,56 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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