Um 09:28 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 53,30 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 24'876 Punkten steht. Die Bayer-Aktie sank bis auf 52,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 535'511 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2026 bei 57,84 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 8,52 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 26,64 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 100,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Bayer liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,69 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,98 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,07 Prozent auf 10.05 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.66 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Bayer-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 08.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,55 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bayer von vor einem Jahr abgeworfen

DAX-Konzerne steigern Umsatz und Gewinn – RWE-Aktie und Rheinmetall-Aktie mit starkem Wachstum

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren