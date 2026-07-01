Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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Bayer Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bayer von 45 auf 60 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Belastung durch die Glyphosat-Rechtstreitigkeiten verflüchtige sich langsam, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag veröffentlichten Kaufempfehlung nach der zuletzt günstigen Entscheidung des obersten US-Gerichtshofs. Der Fokus richte sich nun wieder zunehmend auf das eigentliche Geschäft der Leverkusener und ihr Wertschöpfungspotenzial./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49.80 €
|
Abst. Kursziel*:
20.48%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
51.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.19%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
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