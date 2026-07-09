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BAT Aktie 909525 / GB0002875804

48.04
CHF
-0.69
CHF
-1.41 %
09:19:39
BRXC
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13.07.2026 07:24:03

BAT Buy

BAT
48.04 CHF -1.41%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5500 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Andrei Andon-Ionita sieht die Briten vor dem Halbjahresbericht Ende Juli gut dastehen, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44.62 £ 		Abst. Kursziel*:
23.26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
44.74 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
22.93%
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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