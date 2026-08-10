Die BAT-Aktie notierte um 12:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 43,40 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'873 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BAT-Aktie bisher bei 43,25 GBP. Bei 44,02 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 247'832 BAT-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 15,30 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,28 Prozent.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2025 mit 2,45 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP je Aktie ausschütten. BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

Die BAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2026 3,62 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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