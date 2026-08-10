BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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10.08.2026 16:29:00
BAT Aktie News: BAT verliert am Montagnachmittag
Die Aktie von BAT gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BAT-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 4,9 Prozent auf 42,05 GBP abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die BAT-Aktie in der London-Sitzung um 4,9 Prozent auf 42,05 GBP ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'831 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,05 GBP aus. Bei 44,02 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 791'468 BAT-Aktien.
Bei einem Wert von 50,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Mit einem Zuwachs von 19,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,77 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,56 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,51 GBP belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,62 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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