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24.11.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT präsentiert sich am Dienstagmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 44,06 GBP.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 44,06 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'463 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die BAT-Aktie sogar auf 44,22 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,18 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 238'732 BAT-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,04 GBP. Dieser Kurs wurde am 16.05.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 13,57 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2026 bei 39,47 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 10,42 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der BAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,58 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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