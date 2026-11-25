Die BAT-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 45,05 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'518 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BAT-Aktie legte bis auf 45,23 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den London-Handel startete das Papier bei 44,96 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 108'017 BAT-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 11,08 Prozent zulegen. Bei 39,47 GBP erreichte der Anteilsschein am 06.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 12,39 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,51 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,45 GBP aus. BAT liess sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,58 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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