Um 16:28 Uhr ging es für das BAT-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 44,29 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'486 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die BAT-Aktie bei 44,29 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,18 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 534'454 BAT-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 50,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 11,49 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,47 GBP. Dieser Wert wurde am 06.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,45 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Am 17.02.2028 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,58 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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