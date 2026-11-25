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25.11.2026 10:02:18
FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAT von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen BAT-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BAT-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 43.14 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 GBP in die BAT-Aktie investierten, hätten nun 231.803 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 44.53 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’322.21 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3.22 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für BAT eine Börsenbewertung in Höhe von 94.10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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