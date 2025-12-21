Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’172 0.3%  SPI 18’088 0.2%  Dow 48’135 0.4%  DAX 24’288 0.4%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’760 0.3%  Gold 4’339 0.1%  Bitcoin 70’170 3.3%  Dollar 0.7955 0.1%  Öl 60.5 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Tesla11448018Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Gold, Öl & Co. in KW 51: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Darum zahlt es sich aus ein Haushaltsbuch zu führen
Anleger-Favorit 2025: Credo Technology lässt sogar NVIDIA-Aktie hinter sich
Tesla-Rally durch KI? Piper Sandler hebt FSD-Fortschritte hervor
Suche...
Plus500 Depot
Extraterrestrische Ökonomie? 21.12.2025 02:47:00

Saxo Predictions 2026: Zündet der SpaceX-Börsengang die nächste Stufe der Weltraumwirtschaft?

Saxo Predictions 2026: Zündet der SpaceX-Börsengang die nächste Stufe der Weltraumwirtschaft?

Saxo Bank sieht für 2026 einen SpaceX-IPO jenseits der Billionenmarke und den Startschuss für eine "extraterrestrische Wirtschaft". Warum das extreme Szenario nicht völlig aus der Luft gegriffen ist.

• Saxo Bank rechnet mit dem grössten Börsengang der Geschichte
• Berichte über ein SpaceX-IPO 2026 befeuern die Fantasie
• PwC sieht die Space Economy bereits heute auf starkem Wachstumskurs

Saxo Bank malt das Extrem: SpaceX als Zündfunke einer neuen Ökonomie

Die "Outrageous Predictions" der Saxo Bank sind bewusst zugespitzte Gedankenspiele und kein klassischer Marktausblick. Für 2026 entwirft das Institut ein Szenario, das selbst erfahrene Anleger aufhorchen lässt: Nach erfolgreichen Tests des Starship-Systems könnte SpaceX an die Börse gehen und dabei mit einer Bewertung deutlich oberhalb von 1 Billion US-Dollar debütieren.

Laut Saxo Bank würde ein solcher IPO die Finanzmärkte elektrisieren. SpaceX soll seine Startkapazitäten massiv ausweiten und Nutzlasten in bislang ungekanntem Umfang in den Erdorbit sowie Richtung Mond und Mars transportieren. Dadurch könnten neue Geschäftsmodelle entstehen, von orbitaler Fertigung bis hin zu grossangelegten Mondprojekten. Die Bank spricht von der Geburt einer "extraterrestrischen Ökonomie". Gleichzeitig betont Saxo, dass es sich um ein Szenario mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit handelt, das vor allem die möglichen Folgen eines technologischen Sprungs illustrieren soll.

IPO-Fantasie mit Substanz: Das ist über SpaceX 2026 bekannt

Ganz so weit entfernt von der Realität, wie Saxos Vision zunächst wirkt, ist das Thema jedoch nicht. Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX führt bereits Gespräche mit Banken über einen möglichen Börsengang in 2026. Laut Reuters soll die angestrebte Bewertung dabei über 1 Billion US-Dollar liegen, die geplante Kapitalaufnahme bei mehr als 25 Milliarden US-Dollar. Als zentraler Wachstumstreiber gilt vor allem das Satelliteninternet Starlink.

Auch TechCrunch berichtet unter Berufung auf Bloomberg von fortgeschrittenen IPO-Plänen. Demnach könnte SpaceX rund 30 Milliarden US-Dollar einsammeln, bei einer Bewertung von etwa 1,5 Billionen US-Dollar. Das würde den Börsengang von Saudi Aramco als grössten IPO der Geschichte ablösen. Jüngste Sekundärverkäufe von Mitarbeiteraktien deuten zudem auf Bewertungen von über 800 Milliarden US-Dollar hin.

PwC: Die Space Economy wächst rasant

Das Marktumfeld liefert zumindest eine Grundlage für diese Erwartungen. PwC zufolge erreichte die globale Raumfahrtwirtschaft 2023 einen Umsatz von 570 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und fast einer Verdopplung innerhalb von zehn Jahren. Auffällig: Rund 80 Prozent der Umsätze entfallen inzwischen auf kommerzielle Aktivitäten.

PwC rechnet damit, dass die Space Economy bis 2040 auf bis zu 2 Billionen US-Dollar anwachsen könnte. Treiber sind sinkende Startkosten, Fortschritte bei wiederverwendbaren Raketen und eine zunehmende Nachfrage nach Satelliten, Daten- und Kommunikationsdiensten. Auch neue Felder wie In-Orbit-Fertigung oder cislunare Infrastruktur gewinnen an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund erscheint Saxo Banks Vision einer deutlich erweiterten Weltraumwirtschaft zumindest nicht mehr völlig losgelöst von realen Trends.

Grosse Chancen, aber auch neue Risiken

So gross die Fantasie ist, so klar benennen Marktbeobachter auch die Risiken. PwC verweist auf regulatorische Unsicherheiten, etwa bei Eigentumsrechten im All, Sicherheitsfragen und internationaler Koordination. Zudem bleibt offen, wie schnell die notwendige Infrastruktur tatsächlich aufgebaut werden kann.

Reuters hebt zudem die Rolle von Elon Musk hervor. Analysten geben zu bedenken, dass ein börsennotiertes SpaceX den Druck erhöhen könnte, sich stärker auf ein einzelnes Unternehmen zu konzentrieren. Unterm Strich bleibt die Prognose der Saxo Bank ein extremes Szenario. Doch reale IPO-Pläne und starkes Branchenwachstum zeigen: Die Raumfahrt ist längst mehr als Science-Fiction und könnte für Anleger zu einem ernstzunehmenden Zukunftsmarkt werden.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Strategischer Ausblick für 2026: Deutsche Bank bleibt für den S&P 500 zuversichtlich
Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial
Handelskrieg, KI & Politik: Die Markttreiber 2026 laut Allianz Global Investors

Bildquelle: Kevork Djansezian/Getty Images,SpaceX
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
19.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Allzeithoch im Blick
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
18.12.25 SG-Marktüberblick: 18.12.2025
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’687.65 19.90 SD4B8U
Short 13’977.62 13.68 S80BSU
Short 14’482.96 8.94 B5HSYU
SMI-Kurs: 13’171.85 19.12.2025 17:30:54
Long 12’605.59 19.61 SRWBTU
Long 12’330.94 13.83 S9VBDU
Long 11’793.69 8.88 SHFB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
Nestlé-Aktie schwächer: Konzern trennt sich ab 2026 von seinem Wassergeschäft
NVIDIA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Roche Aktie News: Roche gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt
KW 48: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Stimmung bereits wieder gekippt
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Sonntagabend um die Kurse der Rohstoffe

Top-Rankings

KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
04:49 dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten
10:04 GNW-News: Dank Berry Swing ist das Abendessen an Heiligabend lila ... und unheimlich gesund
07:58 GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Preisgestaltung für öffentliches Emissionsangebot in Höhe von 20 Millionen US-Dollar bekannt
22:39 Weitere US-Sanktionen gegen Maduros Familie in Venezuela
22:32 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Erholung geht weiter
22:19 Aktien New York Schluss: Erholung hält an - großer Verfall mit Rekordvolumen
22:04 ROUNDUP: Frankreich scheitert mit Antrag auf Shein-Blockade - Berufung geplant
22:01 ROUNDUP: Roche und Novartis erzielen Einigung mit US-Regierung
22:01 ROUNDUP: Bund bestellt 200 Schützenpanzer und 84 Radhaubitzen
21:36 Merz zu Ukraine-Kredit: 'Diese Lösung ist sogar besser'