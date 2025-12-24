BAT Aktie News: BAT am Vormittag mit angezogener Handbremse

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der BAT-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 42,19 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 9'883 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BAT-Aktie bisher bei 42,32 GBP. Das Tagestief markierte die BAT-Aktie bei 42,14 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,32 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'597 BAT-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,26 GBP) erklomm das Papier am 29.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 4,91 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,38 GBP ab. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 48,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,45 GBP, nach 2,40 GBP im Jahr 2024. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,41 GBP fest.

