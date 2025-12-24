Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
24.12.2025 07:47:00
Erste Group Bank-Aktie: Santander-Deal in Polen steht kurz vor dem Abschluss
Die polnische Finanzaufsicht KNF hat der österreichischen Erste Group Bank alle regulatorischen Genehmigungen für den Kauf des beherrschenden 49-prozentigen Anteils an der Santander Bank Polska sowie der 50-prozentigen Beteiligung an der Santander TFI erteilt.
Die österreichische Erste Group hatte im Mai erklärt, für 7 Milliarden Euro von der spanischen Santander Group die Mehrheit an zwei polnischen Santander-Töchtern, darunter die drittgrösste Bank Polens, zu kaufen. Im Gegenzug erhält Banco Santander 100 Prozent an der polnischen Consumer Bank. Separat hatten die österreichische und die spanische Bank eine strategische Kooperation in ausgewählten Regionen und Geschäftssegmenten vereinbart.
Laut Erste Group ist die Santander Bank Polska nach Vermögenswerten die drittgrösste Bank Polens mit einem Marktanteil von über 8 Prozent und eine der profitabelsten Banken des Landes. Santander TFI habe Ende 2024 Vermögenswerte (AUM) von 6 Milliarden Euro verwaltet. Der Erwerb der Mehrheit an Santander Bank Polska verschafft der Erste Group unmittelbar bei Markteintritt die notwendige kritische Masse in Polen. Das Kreditvolumen in Zentral- und Osteuropa würde auf 131 Milliarden Euro erhöht von 94 Milliarden Euro Ende Dezember. Die Kundenbasis würde um 36 Prozent auf etwa 23 Millionen steigen. Den Erwerb will die Erste Group vollständig aus eigener Kraft finanzieren.
DJG/cbr/flf
DOW JONES
