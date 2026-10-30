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Karriere-Tipps 30.10.2026 06:39:00

So sagt man Nein im Job

So sagt man Nein im Job

Wer im Job auch mal Nein sagt, ist deshalb nicht gleich ein schlechter Kollege. Zu viele Jas können für die Karriere sogar schädlich sein.

Ein entschiedenes "Nein" bringen viele Menschen im Job nur schwer über die Lippen. Schliesslich wollen sie den Chef oder die Kollegen nicht enttäuschen und schieben eine Überstunde nach der anderen. Doch wer immer nur Ja sagt, schadet am Ende seiner Karriere. Hier lesen Sie, wie Sie lernen, im Job Nein zu sagen.

Bitten Sie um Bedenkzeit

Eine gute Strategie, um das Nein-Sagen im Job zu lernen, ist es, zunächst um Bedenkzeit zu bitten. Nehmen Sie sich fünf oder zehn Minuten oder auch mal bis zum nächsten Tag, wenn die Bitte grössere Ausmasse hat, bevor Sie antworten. So können Sie in Ruhe entscheiden, ob Sie der Bitte nachkommen möchten oder nicht.

Erkennen Sie Ihre Grenzen

Um Nein-Sagen zu können, müssen Sie Ihre eigenen Grenzen kennen und berücksichtigen. Besonders wichtig ist dabei die persönliche Belastungsgrenze. Aber auch die Frage, wieviel Mehrarbeit akzeptabel ist und was letztendlich Ihre Kapazitäten übersteigt, sollten Sie sich bewusstmachen, bevor Sie sich zu einem Ja hinreissen lassen. Es zeugt nicht etwa von Schwäche, eigene Bedürfnisse zu artikulieren. Im Gegenteil, denn ein freundliches Nein bringt Ihnen von den Kollegen langfristig mehr Respekt ein, als grenzenlose Hilfsbereitschaft.

Denken Sie nicht so viel über andere nach

Oftmals sind wir besorgt, jemanden zu enttäuschen, wenn wir eine Bitte ausschlagen oder Arbeit ablehnen. Schliesslich ist ein gutes Verhältnis zu den Kollegen und dem Vorgesetzten sehr viel wert, dennoch sollten Sie abwägen, wann Sie helfen und wann Sie im Beruf Nein sagen müssen. Seien Sie selbstbewusst im Job und sagen Sie mutig Nein und das höflich aber bestimmt.

Begründen Sie Ihre Entscheidung

Wenn Sie im Beruf Nein sagen, stossen Sie bei Ihrem Gesprächspartner auf mehr Verständnis, wenn Sie ihm Ihre Entscheidung begründen können. Zudem können Sie Ihrem Gegenüber auch mögliche negative Konsequenzen vor Augen führen, die eintreten, wenn Sie dem Anliegen nachkommen. Tragen Sie dabei Ihre Argumente in einem angemessenen Ton vor. Nehmen Sie eine selbstbewusste Körperhaltung ein, seien Sie souverän und kommunizieren Sie ihr Anliegen klar und eindeutig.

Gehen Sie sehr behutsam vor, wenn es der Chef ist

Besonders schwierig ist es, dem Vorgesetzten eine Bitte abzuschlagen. Nein sagen zum Chef ist besonders schwer, aber durchaus machbar. Und es kann in manchen Fällen sogar Ihre Karriere ankurbeln, da Ihr Chef in Ihnen eine selbstbewusste Mitarbeiterin oder einen selbstbewussten Mitarbeiter erkennt. Allerdings sollten Sie mit viel Feingefühl vorgehen, wenn Sie Ihrem Boss etwas ausschlagen wollen. Schauen Sie ihm während des Gesprächs in die Augen, begründen Sie Ihre Entscheidung mit höflicher aber bestimmter Stimme und Sie werden Ihm nicht nur sein Anliegen abschlagen können, sondern auch noch als Gewinner aus der Unterhaltung rausgehen. Denn Sie haben es nicht nur geschafft, Nein zu sagen, sondern auch Ihr Ansehen bei ihrem Vorgesetzten gesteigert.

Isabell Tonnius, Redaktion Finanzen.ch

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