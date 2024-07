NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) vor detaillierten Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Nach den jüngst veröffentlichten Eckdaten dürfte das Zahlenwerk des Tabakkonzerns wenig Überraschungen bieten, schrieb Analyst Owen Bennett in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einer Bestätigung des Ausblicks./edh/tih;