|Steuerliche Vorteile
|
10.12.2025 03:01:53
Investmentfonds werden zu ETFs: Chancen und Risiken für Anleger
Immer mehr Vermögensverwalter bringen ihre Investmentfonds als ETFs heraus. Welche Vorteile das bringt und worauf Anleger bei der Auswahl achten sollten.
• Steuerliche Vorteile und höhere Transparenz bei ETFs
• Unterschiede zwischen ETF-Klon und Originalfonds beachten
In den letzten Jahren haben ETFs deutlich an Beliebtheit gewonnen. Nun reagieren auch viele Vermögensverwalter: Immer mehr klassische Investmentfonds werden in ETFs umgewandelt oder als ETF-"Klon" parallel angeboten. Laut Daten von Morningstar, auf die sich CNBC bezieht, wurden 2024 bereits 56 Investmentfonds in ETFs konvertiert - ein deutlicher Anstieg gegenüber 15 im Jahr 2021. Weitere 40 Fonds folgten in diesem Jahr.
ETF-Klone und neue Anteilsklassen: So reagieren Fondsmanager
Einige Vermögensverwalter bieten ihren Anlegern nun die Wahl zwischen der klassischen Investmentfonds-Version und einem ETF-Klon. Bryan Armour, Direktor für ETF- und passive Strategieforschung bei Morningstar, erklärt gemäss CNBC: "Dies ist derzeit einer der grössten Trends auf dem Fondsmarkt. […] In den nächsten zwei Jahren erwarten wir, dass eine grosse Anzahl von ETF-Anteilsklassen intensiv genutzt wird."
Darüber hinaus beantragen viele Anbieter bei der US-Börsenaufsicht SEC die Einführung von ETF-Anteilsklassen bestehender Fonds. Dabei handelt es sich um eine neue Form, bei der der ETF dieselben Bestände wie der Investmentfonds hält, jedoch steuerliche Vorteile für Anleger bietet. Die SEC genehmigte die erste solche Antragstellung für Dimensional Fund Advisors am 29. September 2024.
Warum ETFs für Anleger attraktiv sein können
"ETFs sind auf dem Markt so viel prominenter geworden", sagte Armour. "Auf einer höheren Ebene versuchen Vermögensverwalter, von der Nachfrage zu profitieren", fügte er hinzu. ETF-Bestände sind für Anleger ebenfalls transparenter, sagte er. Vermögensverwalter müssen ihre ETF-Bestände jeden Tag offenlegen, während Investmentfonds dies typischerweise monatlich oder vierteljährlich tun.
Laut Blake Pinyan, Senior Financial Planner und Steuermanager bei Anchor Bay Capital in Carlsbad, Kalifornien, sind Exchange-Traded Funds zudem im Allgemeinen steuerlich effizienter.
Diese Vorteile spiegeln sich auch in den Anlegerströmen wider: 2024 flossen laut CNBC unter Berufung auf Daten von Morningstar rund 1,1 Billionen US-Dollar in US-ETFs, während aus Investmentfonds 388 Milliarden US-Dollar abgezogen wurden.
Experten erklären: Worauf Anleger achten sollten
Trotz der Vorteile sind ETFs laut Experten nicht in allen Fällen die bessere Wahl. Ausserdem sollen Anleger prüfen, ob ein ETF-Klon eines aktiv verwalteten Fonds tatsächlich identisch ist oder nur ähnliche Bestände hält.
Laut Gregg Wolper, Research Analyst bei Morningstar, sollten Anleger ausserdem darauf achten, ob ein ETF-"Klon" einer aktiv verwalteten Investmentfonds-Strategie ein "identischer Zwilling" oder ein "Cousin" ist. Denn ein ETF-Portfolio, das ein ‚Cousin‘ ist, könne ähnlich, aber nicht identisch mit dem Investmentfonds desselben Managers sein und sei daher möglicherweise nicht für alle Anleger je nach Präferenzen geeignet.
Wer ETFs in steuerpflichtigen Konten nutzt, kann von ihrer Effizienz profitieren. Pinyan warnt jedoch: "Vermeidet Investmentfonds in steuerpflichtigen Konten. […] Einen Investmentfonds in einem steuerpflichtigen Brokerage-Konto zu haben, könnte dazu führen, dass der Anleger deutlich mehr Steuern zahlt."
Bettina Schneider / Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich
ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.
Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Fonds
ETF-Finder
Meistgelesene Nachrichten
ETF Kategorien
|Alternative Investmentfonds
|Aktienfonds
|Immobilienfonds
|Sonstige Fonds
Grösste ETF Gesellschaften
|Amundi ETF
|Invesco
|ComStage
|db x-trackers
|iShares plc
|Lyxor AM
|UBS ETF
|State Street SPDR
finanzen.net News
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: SMI letztlich leichter -- DAX mit Pluszeichen -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Märkte in Fernost schliessen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag etwas nach, während der deutsche Leitindex leicht zulegte. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen aus.