STOXX 50-Performance 24.12.2025 15:57:40

Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter

Kaum verändert zeigt sich der STOXX 50 heute.

Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0.05 Prozent tiefer bei 4’892.31 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 4’898.07 Zählern und damit 0.067 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4’894.79 Punkte).

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4’900.63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4’892.02 Einheiten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0.271 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 24.11.2025, den Wert von 4’702.84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4’591.60 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’274.15 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 12.76 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4’902.83 Punkten. Bei 3’921.71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 0.25 Prozent auf 88.74 GBP), Diageo (+ 0.09 Prozent auf 15.90 GBP), HSBC (+ 0.02 Prozent auf 11.75 GBP), National Grid (-0.04 Prozent auf 11.38 GBP) und BAT (-0.09 Prozent auf 42.15 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rolls-Royce (-0.91 Prozent auf 11.50 GBP), GSK (-0.50 Prozent auf 18.06 GBP), AstraZeneca (-0.45 Prozent auf 136.74 GBP), BP (-0.39 Prozent auf 4.26 GBP) und Rio Tinto (-0.25 Prozent auf 59.82 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 4’882’058 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 347.291 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Im STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

