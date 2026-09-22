Gewinne in London: FTSE 100 bewegt sich zum Start im Plus

Am Dienstag verbucht der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE ein Plus in Höhe von 0.08 Prozent auf 10’748.02 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.181 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.000 Prozent auf 10’738.97 Punkte an der Kurstafel, nach 10’739.01 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10’738.71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10’768.14 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 10’816.56 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10’437.85 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, notierte der FTSE 100 bei 9’226.68 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8.01 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Kingfisher (+ 8.18 Prozent auf 3.31 GBP), Smiths (+ 4.44 Prozent auf 27.05 GBP), Ithaca Energy (+ 1.62 Prozent auf 2.89 GBP), Howden Joinery Group (+ 1.45 Prozent auf 7.70 GBP) und BAT (+ 1.39 Prozent auf 42.24 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Admiral Group (-2.40 Prozent auf 37.44 GBP), Standard Chartered (-1.72 Prozent auf 22.79 GBP), Fresnillo (-1.63 Prozent auf 29.36 GBP), Endeavour Mining (-1.42 Prozent auf 45.96 GBP) und Burberry (-1.22 Prozent auf 10.13 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 2’263’914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 302.488 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch