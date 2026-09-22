Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’898 -0.4%  SPI 19’706 -0.3%  Dow 52’049 0.7%  DAX 25’439 -0.5%  Euro 0.9402 -0.2%  EStoxx50 6’291 -0.4%  Gold 4’321 -0.5%  Bitcoin 70’479 -0.7%  Dollar 0.8209 0.0%  Öl 101.1 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Jefferies & Company Inc.: Heidelberg Materials-Aktie erhält Buy
Dividendenaktien im Check: Fünf Kriterien für langfristige Anleger
SAP SE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Neutral
Bitcoin vor dem Asien-Boom? Metaplanet-Chef sieht neuen Zyklus
Gold, Öl, Weizen & Co. am Vormittag
Suche...
Plus500 Depot

BAT Aktie 909525 / GB0002875804

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursverlauf 22.09.2026 09:28:18

Gewinne in London: FTSE 100 bewegt sich zum Start im Plus

Gewinne in London: FTSE 100 bewegt sich zum Start im Plus

Der FTSE 100 bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

BAT
45.84 CHF 1.13%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag verbucht der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE ein Plus in Höhe von 0.08 Prozent auf 10’748.02 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.181 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.000 Prozent auf 10’738.97 Punkte an der Kurstafel, nach 10’739.01 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10’738.71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10’768.14 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 10’816.56 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10’437.85 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, notierte der FTSE 100 bei 9’226.68 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8.01 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Kingfisher (+ 8.18 Prozent auf 3.31 GBP), Smiths (+ 4.44 Prozent auf 27.05 GBP), Ithaca Energy (+ 1.62 Prozent auf 2.89 GBP), Howden Joinery Group (+ 1.45 Prozent auf 7.70 GBP) und BAT (+ 1.39 Prozent auf 42.24 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Admiral Group (-2.40 Prozent auf 37.44 GBP), Standard Chartered (-1.72 Prozent auf 22.79 GBP), Fresnillo (-1.63 Prozent auf 29.36 GBP), Endeavour Mining (-1.42 Prozent auf 45.96 GBP) und Burberry (-1.22 Prozent auf 10.13 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 2’263’914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 302.488 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Kingfisher plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Kingfisher plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Inside Trading & Investment

09:40 Marktüberblick: Techwerte im Rallymodus
09:13 Gelungenes Début
08:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Stabilisierung im Chart?
21.09.26 Logo WHS Futures-Handel im Rampenlicht: Terminmärkte hautnah auf der FINANCE26
21.09.26 Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
21.09.26 Kaffee im Fokus: Von der Plantage bis zur Börse
17.09.26 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’509.38 19.84 S2B9EU
Short 14’819.74 13.89 SL4BRU
Short 15’372.26 8.84 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’898.35 22.09.2026 10:33:27
Long 13’393.61 19.56 SJBMDU
Long 13’080.71 13.82 S4BF7U
Long 12’530.47 8.98 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Admiral Group PLC 41.07 -1.94% Admiral Group PLC
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 165.00 -1.20% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3.31 -0.18% Barratt Developments PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 45.91 1.28% BAT PLC (British American Tobacco)
Burberry plc 11.20 0.57% Burberry plc
Endeavour Mining PLC 50.37 -0.78% Endeavour Mining PLC
Fresnillo PLC 32.06 -1.24% Fresnillo PLC
Howden Joinery Group PLC 8.41 1.79% Howden Joinery Group PLC
HSBC Holdings plc 16.76 0.04% HSBC Holdings plc
Ithaca Energy PLC Registered Shs 3.38 0.42% Ithaca Energy PLC Registered Shs
Kingfisher plc 3.61 8.44% Kingfisher plc
Lloyds Banking Group 1.20 -0.50% Lloyds Banking Group
Smiths PLC 29.59 5.13% Smiths PLC
Standard Chartered plc 25.07 -0.90% Standard Chartered plc

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin und Ethereum ziehen kräftig an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Novo Nordisk-Aktie sackt kräftig ab: Wachstumsambitionen enttäuschen Anleger - Eli Lilly bei Cagrisema-Medikament übertrumpft
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Outperform für Rheinmetall-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
Nestlé-Aktie und Roche-Aktie: Keine Steuerung nach kurzfristigen Aktienkursbewegungen - So reagieren die Valoren
Bitcoin vor dem Asien-Boom? Metaplanet-Chef sieht neuen Zyklus

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
FTSE 100 10’723.56 -0.14%