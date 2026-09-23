BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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23.09.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT am Mittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BAT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 41,80 GBP zu.
Um 12:28 Uhr sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 41,80 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'719 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BAT-Aktie legte bis auf 41,98 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 41,78 GBP. Zuletzt wechselten via London 182'071 BAT-Aktien den Besitzer.
Am 16.05.2026 markierte das Papier bei 50,04 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 16,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 36,77 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,51 GBP belaufen. Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Am 17.02.2028 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,61 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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