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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat H&M nach Quartalszahlen des Modekonzerns mit einem Kursziel von 160 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis entspreche ungefähr der Konsensschätzung und werde von einer robusten Umsatzentwicklung in einem schwierigen Umfeld getragen, schrieb James Grzinic am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die enttäuschenden Bruttomargen würden durch die gute Kostenkontrolle kompensiert./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.