Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat H&M nach Quartalszahlen des Modekonzerns mit einem Kursziel von 160 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis entspreche ungefähr der Konsensschätzung und werde von einer robusten Umsatzentwicklung in einem schwierigen Umfeld getragen, schrieb James Grzinic am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die enttäuschenden Bruttomargen würden durch die gute Kostenkontrolle kompensiert./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Hold
|
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
160.00 SEK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
166.20 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-3.73%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
166.20 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.73%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
09.09.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.08.26
|August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie (finanzen.net)
|
30.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni (finanzen.net)
|
25.06.26
|H&M-Aktie fällt: Schwaches Konsumklima belastet (AWP)
|
24.06.26
|Ausblick: H&M legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.06.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.06.26
|Verdi kündigt neue deutschlandweite Warnstreiks im Handel an (AWP)
|
31.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai (finanzen.net)
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes & Mauritz AB Outperform
|RBC Capital Markets
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|13.57
|-1.62%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:24
|
Jefferies & Company Inc.
Schneider Electric Buy
|10:05
|
Barclays Capital
Hennes & Mauritz AB Underweight
|09:46
|
Jefferies & Company Inc.
Hennes & Mauritz AB Hold
|09:35
|
Goldman Sachs Group Inc.
Hennes & Mauritz AB Sell
|09:30
|
Jefferies & Company Inc.
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|09:29
|
RBC Capital Markets
Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|08:35
|
Deutsche Bank AG
ATOSS Software Buy