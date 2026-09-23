FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BAT von vor 10 Jahren bedeutet

Am 23.09.2016 wurden BAT-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die BAT-Aktie bei 49.39 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 202.470 BAT-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’432.88 GBP, da sich der Wert eines BAT-Papiers am 22.09.2026 auf 41.65 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 15.67 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von BAT belief sich zuletzt auf 89.72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch