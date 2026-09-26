On Holding: Ein explosiver Antritt

In eigener Sache

NEU: Trading Signals sofort per E-Mail erhalten! Erhalte die Trading Signals künftig sofort bei Erscheinen in Dein Postfach! Jetzt kostenlos anmelden und keine Trading-Chance mehr verpassen! Jetzt kostenlos anmelden Informationen zur Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten, insbesondere zu Verantwortlichem, Versanddienstleister, Speicherdauer sowie deinen Rechten, findest du in unserer Datenschutzerklärung.

Kylian Mbappé zählt zu den Top-Stars des Fussballs. Eine grosse Stärke des Franzosen ist seine Schnelligkeit. Sobald der Torjäger von Real Madrid und Kapitän der französischen Nationalmannschaft zum Sprint ansetzt, erfasst die Verteidiger das Schaudern. Vor knapp einer Woche löste Mbappé an der Börse einen explosiven Antritt aus. Nachdem bekannt wurde, dass der bis dato vom US-Branchenriesen Nike ausgestatte Stürmer künftig in Schuhen von On aufläuft, zog die Aktie des Zürcher Sportartikelhersteller kräftig an. Mit dem WM-Rekordtorschützen als Zugpferd steigt On Holding in das Fussballgeschäft ein – und attackiert nun auch in dieser wichtigen Sportart die Platzhirsche Adidas, Nike und Puma.

Sportliche Ziele

Nur vier Tage nach diesem Coup fand in Zürich ein Investorentag statt. On Holding präsentierte in seiner Konzernzentrale ehrgeizige Ziele. Zu konstanten Wechselkursen soll der Umsatz bis 2029 jährlich im hohen Zehnerprozentbereich wachsen. Während das Management die Bruttomarge im Bereich von mehr als 65 Prozent halten möchte, ist für das angepasste operative Ergebnis (Stufe Ebitda) pro Jahr eine Verbesserung um mehr als ein Fünftel geplant. Auf diese Weise soll die Ebitda-Marge bis 2029 über 22 Prozent klettern.

Aufhorchen liess der Konzern bei dem Anlass auch mit der erstmaligen Ankündigung eines Aktienrückkaufs. Der Verwaltungsrat hat den Erwerb eigener Anteilsscheine im Volumen von einer Milliarde US-Dollar bis 2029 abgesegnet. On Holding setzt hier auf eine starke Bilanz und hohe Cashflows. Als Wachstumstreiber skizziert die Konzernführung weiterhin die Bereiche Laufschuhe, Sneaker und Bekleidung. Für zusätzlichen Schwung soll der Einstieg in den Golfsport – und natürlich die Fussball-Offensive sorgen

Langfristiger Abwärtstrend…

Die Börse reagierte auch auf den Investorentag begeistert. Am Tag der Veranstaltung zog die On-Aktie um bis zu 14 Prozent an. Im Bereich von 30/31 US-Dollar geriet die Rallye ins Stocken. Hier bremst ein horizontaler Widerstand. Jetzt muss sich zeigen, ob die Doppel-News ausreicht, das Papier dauerhaft aus der Lethargie zu befreien. Seit Anfang 2025 bewegt sich On Holding in einem übergeordneten Abwärtstrend. Wie die Konkurrenz hat das von Tennisstar Roger Federer unterstützte Unternehmen mit einer schwächelnden Nachfrage – vor allem in den USA – zu kämpfen. Erst im August sorgte On Holding mit den Zahlen für das zweite Quartal für eine herbe Enttäuschung.

Am Investorentag wurde die Prognose für 2026 bestätigt. Gleiches gilt für den Ausblick auf das laufende Quartal. Im Zeitraum Juli bis September sollen die Umsätze währungsbereinigt um 17 Prozent steigen. Im Grosshandel versucht das Unternehmen weiterhin, dem Preiskampf über gezielte Auslieferungen zu entkommen. Gleichzeitig floriert das Direktkundengeschäft. Da das Quartal praktisch gelaufen ist, sollte es bei der Vorlage des nächsten Zwischenberichts am 10. November kaum zu einer erneuten Enttäuschung kommen. Vielmehr könnten sich die erwarteten Zollerstattungen positiv auf das Quartalsergebnis auswirken.

…kurzfristiger Hürdenlauf

Daher stehen die Chancen gut, dass On Holding weiter Boden gut machen kann und in Richtung 35 US-Dollar „sprintet“. Hier würde die Aktie auf einen weiteren technischen Widerstand treffen. Auf den Anlauf in Richtung dieser Hürde können Trader mit dem Long Mini-Future der Société Générale setzten. Das Produkt zeigt einen relativ moderaten Hebel von 4.4. Mit 26.12 US-Dollar liegt die Stoppschwelle knapp 14 Prozent unter dem Kurs des Basiswertes. Achtung: Für den Fall, dass On Holding die Puste ausgeht, müssen Anleger mit hohen Verlusten rechnen.

Trading Idee On Holding Basiswert On Holding Produktgattung Long Mini-Future Investmentrichtung Long Emittent Société Générale ISIN / Valor DE000SQ660E4 / 123853761 Laufzeit Open End Stand 24.09.26 09:00 Uhr Kurs Hebelprodukt 5.60 Franken Basispreis variabel 23.5415 USD Knock-out-Schwelle 26.12 USD Hebel 4.42 Abstand zum Knock-out 13.50% Stop-Loss 3.50 Franken Ziel 8.00 Franken (43%)

Werbung

Disclaimer:

Die Trading Signals ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister H&I GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemässen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Strukturierten Produkten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertschriften den jeweils relevanten und rechtlich ausschliesslich massgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertschriften.