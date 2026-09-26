|Trading Signals
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26.09.2026 12:30:00
On Holding: Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.
Sportliche Ziele
Nur vier Tage nach diesem Coup fand in Zürich ein Investorentag statt. On Holding präsentierte in seiner Konzernzentrale ehrgeizige Ziele. Zu konstanten Wechselkursen soll der Umsatz bis 2029 jährlich im hohen Zehnerprozentbereich wachsen. Während das Management die Bruttomarge im Bereich von mehr als 65 Prozent halten möchte, ist für das angepasste operative Ergebnis (Stufe Ebitda) pro Jahr eine Verbesserung um mehr als ein Fünftel geplant. Auf diese Weise soll die Ebitda-Marge bis 2029 über 22 Prozent klettern.
Aufhorchen liess der Konzern bei dem Anlass auch mit der erstmaligen Ankündigung eines Aktienrückkaufs. Der Verwaltungsrat hat den Erwerb eigener Anteilsscheine im Volumen von einer Milliarde US-Dollar bis 2029 abgesegnet. On Holding setzt hier auf eine starke Bilanz und hohe Cashflows. Als Wachstumstreiber skizziert die Konzernführung weiterhin die Bereiche Laufschuhe, Sneaker und Bekleidung. Für zusätzlichen Schwung soll der Einstieg in den Golfsport – und natürlich die Fussball-Offensive sorgen
Langfristiger Abwärtstrend…
Die Börse reagierte auch auf den Investorentag begeistert. Am Tag der Veranstaltung zog die On-Aktie um bis zu 14 Prozent an. Im Bereich von 30/31 US-Dollar geriet die Rallye ins Stocken. Hier bremst ein horizontaler Widerstand. Jetzt muss sich zeigen, ob die Doppel-News ausreicht, das Papier dauerhaft aus der Lethargie zu befreien. Seit Anfang 2025 bewegt sich On Holding in einem übergeordneten Abwärtstrend. Wie die Konkurrenz hat das von Tennisstar Roger Federer unterstützte Unternehmen mit einer schwächelnden Nachfrage – vor allem in den USA – zu kämpfen. Erst im August sorgte On Holding mit den Zahlen für das zweite Quartal für eine herbe Enttäuschung.
Am Investorentag wurde die Prognose für 2026 bestätigt. Gleiches gilt für den Ausblick auf das laufende Quartal. Im Zeitraum Juli bis September sollen die Umsätze währungsbereinigt um 17 Prozent steigen. Im Grosshandel versucht das Unternehmen weiterhin, dem Preiskampf über gezielte Auslieferungen zu entkommen. Gleichzeitig floriert das Direktkundengeschäft. Da das Quartal praktisch gelaufen ist, sollte es bei der Vorlage des nächsten Zwischenberichts am 10. November kaum zu einer erneuten Enttäuschung kommen. Vielmehr könnten sich die erwarteten Zollerstattungen positiv auf das Quartalsergebnis auswirken.
…kurzfristiger Hürdenlauf
Daher stehen die Chancen gut, dass On Holding weiter Boden gut machen kann und in Richtung 35 US-Dollar „sprintet“. Hier würde die Aktie auf einen weiteren technischen Widerstand treffen. Auf den Anlauf in Richtung dieser Hürde können Trader mit dem Long Mini-Future der Société Générale setzten. Das Produkt zeigt einen relativ moderaten Hebel von 4.4. Mit 26.12 US-Dollar liegt die Stoppschwelle knapp 14 Prozent unter dem Kurs des Basiswertes. Achtung: Für den Fall, dass On Holding die Puste ausgeht, müssen Anleger mit hohen Verlusten rechnen.
|Trading Idee On Holding
|Basiswert
|On Holding
|Produktgattung
|Long Mini-Future
|Investmentrichtung
|Long
|Emittent
|Société Générale
|ISIN / Valor
|DE000SQ660E4 / 123853761
|Laufzeit
|Open End
|Stand
|24.09.26 09:00 Uhr
|Kurs Hebelprodukt
|5.60 Franken
|Basispreis variabel
|23.5415 USD
|Knock-out-Schwelle
|26.12 USD
|Hebel
|4.42
|Abstand zum Knock-out
|13.50%
|Stop-Loss
|3.50 Franken
|Ziel
|8.00 Franken (43%)
Disclaimer:
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