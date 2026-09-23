Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M nach Quartalszahlen des Modekonzerns mit einem Kursziel von 175 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) liege knapp über der Konsensschätzung, wenn man die Erstattung von US-Zöllen außen vor lasse, schrieb Richard Chamberlain am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die aktuelle Geschäftsentwicklung entspreche den Erwartungen. Doch die hohen Lagerbestände spiegelten die Lieferketten- und Logistikprobleme wider./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Sector Perform
|
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
175.00 SEK
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
166.20 SEK
|
Abst. Kursziel*:
5.29%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
166.20 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.29%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
09.09.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.08.26
|August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie (finanzen.net)
|
30.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni (finanzen.net)
|
25.06.26
|H&M-Aktie fällt: Schwaches Konsumklima belastet (AWP)
|
24.06.26
|Ausblick: H&M legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.06.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.06.26
|Verdi kündigt neue deutschlandweite Warnstreiks im Handel an (AWP)
|
31.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai (finanzen.net)
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes & Mauritz AB Outperform
|RBC Capital Markets
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|13.57
|-1.62%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:24
|
Jefferies & Company Inc.
Schneider Electric Buy
|10:05
|
Barclays Capital
Hennes & Mauritz AB Underweight
|09:46
|
Jefferies & Company Inc.
Hennes & Mauritz AB Hold
|09:35
|
Goldman Sachs Group Inc.
Hennes & Mauritz AB Sell
|09:30
|
Jefferies & Company Inc.
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|09:29
|
RBC Capital Markets
Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|08:35
|
Deutsche Bank AG
ATOSS Software Buy