BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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23.09.2026 16:29:00
BAT Aktie News: BAT zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BAT. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 42,05 GBP zu.
Das Papier von BAT konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,0 Prozent auf 42,05 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'735 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die BAT-Aktie bis auf 42,05 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,78 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 579'795 BAT-Aktien umgesetzt.
Am 16.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,04 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,00 Prozent. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,77 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 12,56 Prozent wieder erreichen.
BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,51 GBP belaufen. Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,61 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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