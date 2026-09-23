Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 145 schwedischen Kronen auf "Sell" belassen. Ohne Berücksichtigung der Rückerstattung gezahlter Zölle liege das operative Ergebnis des dritten Quartals im Rahmen der Erwartungen, schrieb Richard Edwards am Donnerstag. Auch mit Blick auf die aktuellen Umsätze im September steuerten die Schweden für das Gesamtjahr auf den am Markt erwarteten Vorsteuergewinn zu./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Sell
|
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
145.00 SEK
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
166.20 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-12.76%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
166.20 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.76%
|
Analyst Name::
Richard Edwards
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
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Aktien in diesem Artikel
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