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Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270

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24.09.2026 09:35:48

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell

Hennes & Mauritz AB
13.56 CHF -1.66%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 145 schwedischen Kronen auf "Sell" belassen. Ohne Berücksichtigung der Rückerstattung gezahlter Zölle liege das operative Ergebnis des dritten Quartals im Rahmen der Erwartungen, schrieb Richard Edwards am Donnerstag. Auch mit Blick auf die aktuellen Umsätze im September steuerten die Schweden für das Gesamtjahr auf den am Markt erwarteten Vorsteuergewinn zu./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Sell
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
145.00 SEK
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
166.20 SEK 		Abst. Kursziel*:
-12.76%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
166.20 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.76%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
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