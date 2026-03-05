Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Plus500 Depot
Rechtsrisiken im Blick 05.03.2026 06:12:00

Bayer-Aktie gefragt: Glyphosat-Deal mit Klägern erhält vorläufige Genehmigung durch Gericht

Bayer-Aktie gefragt: Glyphosat-Deal mit Klägern erhält vorläufige Genehmigung durch Gericht

Bayer kommt seinem Vorhaben ein Stück näher, die milliardenschweren Rechtsrisiken wegen Glyphosat-Klagen in den USA in den Griff zu bekommen.

Nachdem der deutsche Agrarchemiekonzern Mitte Februar einen Sammelvergleich mit der Klägerseite bekanntgegeben hatte, vermeldete er nun die vorläufige Genehmigung durch das zuständige Gericht in St. Louis, Missouri.

Der eingereichte Deal umfasst Zahlungen von maximal 7,25 Milliarden US-Dollar über bis zu 21 Jahre. Seine Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten musste Bayer deswegen um vier Milliarden auf 11,8 Milliarden Euro erhöhen. Mit dem Sammelvergleich sollen sowohl anhängige als auch mögliche künftige Klagen beigelegt werden, bei denen eine Krebserkrankung geltend gemacht wird (Non-Hodgkin-Lymphom/NHL).

"Das ist der erste wichtige Schritt für die Umsetzung des Sammelvergleichs", teilte Bayer nach der vorläufigen Entscheidung des Gerichts mit. "Wir sind überzeugt, dass der langfristige und solide finanzierte Vergleichsvorschlag, der von führenden Klägerkanzleien unterstützt wird, durch das Gericht endgültig genehmigt werden sollte."

Konzernchef Bill Anderson hatte am Vormittag die Jahreszahlen des Herstellers von Unkrautvernichtern und Saatgut für das Jahr 2025 vorgestellt und sich dabei zuversichtlich gezeigt, dass das grüne Licht aus St. Louis bald kommen würde. Schon wenige Stunden später war es so weit.

Nur ein Schritt von mehreren

Das grüne Licht ist allerdings nur ein Schritt hin zur finalen Genehmigung. Nach Angaben von Bayer informieren die Klägeranwälte nun ihre Mandanten. Denen wird eine Frist bis Anfang Juni eingeräumt, um den Vergleich abzulehnen oder Einwände bei Gericht einzubringen.

Nach dieser Frist gibt es noch eine Anhörung von dem Gericht, danach steht die finale Genehmigung an. Gegen diese können allerdings wieder Rechtsmittel eingelegt werden.

In den USA führten Zehntausende Kläger Krebserkrankungen auf Glyphosat zurück. Während eine zur Weltgesundheitsorganisation gehörende Einrichtung den Wirkstoff, der in dem Unkrautvernichter Roundup enthalten ist, 2015 als "wahrscheinlich krebserregend beim Menschen" eingestuft hatte, waren zahlreiche andere Einrichtungen von der WHO und von diversen Ländern anderer Meinung.

Bayer betont stets, dass die Anwendung von Glyphosat sicher sei. Ausserdem hofft das Management auf ein positives Grundsatzurteil des obersten US-Gerichts. Das soll ebenfalls helfen, die Klagewelle zu beenden - dieses Urteil wird im Juni erwartet.

Die Aktien notieren nachbörslich im Tradegate-Handel zeitweise 0,68 Prozent höher bei 37,86 Euro.

/wdw/DP/men

ST. LOUIS/LEVERKUSEN (awp international)

ASML-Aktie gefragt: Neue Chip-Technologie für Künstliche Intelligenz
Rheinmetall sichert sich Mehrheit an Militärfahrzeugbauer in Kroatien - Aktie zieht an
adidas-Aktie knickt ein: Gewinnanstieg erwartet - Aktienrückkauf geplant - Gulden bleibt bis 2030

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock,Gil C / Shutterstock,Taina Sohlman / Shutterstock.com
