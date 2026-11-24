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24.11.2026 09:51:43
Zukäufe bleiben für BASF eine Option
DOW JONES--Übernahmen sind für BASF auch nach dem Rückzug bei Evonik weiter eine Option. Wertsteigernde Akquisitionen mit hohem strategischen und finanziellen Fit blieben ein Hebel, die Kerngeschäfte in einem sich konsolidierenden Chemiemarkt zu stärken und auszubauen, teilte BASF zu ihrem Kapitalmarkttag mit. Durch die zügige Trennung von Randgeschäften sei die Grundlage dafür geschaffen, auch Zukäufe in den Kerngeschäften aktiv zu verfolgen.
BASF-Finanzchef Dirk Elvermann machte allerdings deutlich, dass ein erheblicher Teil der Barmittelzuflüsse aus den Verkäufen - 5,8 Milliarden Euro etwa verbuchte BASF für den mehrheitlichen Verkauf des Lackgeschäfts an den Finanzinvestor Carlyle - für den Schuldenabbau verwandt wird. Zugleich sollen die Ausschüttungen an die Aktionäre wie geplant weitergehen. In den zurückliegenden zwei Jahren flossen ihnen rund 6 Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe zu - die Hälfte der bis 2028 vorgesehenen mindestens 12 Milliarden Euro.
BASF hatte in der vergangenen Woche alle Versuche abgeblasen, den Spezialchemiekonzern Evonik aus Essen zu übernehmen, nachdem dessen Vorstand trotz eines erhöhten Angebotes über 11,2 Milliarden Euro Verhandlungen abgelehnt hatte und auch aus der Landespolitik in Nordrhein-Westfalen massiver Widerstand kam.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2026 03:52 ET (08:52 GMT)
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