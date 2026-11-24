Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF anlässlich des Kapitalmarktages auf "Underperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe die Ziele für 2028 bestätigt und ein langfristiges Umsatzpotenzial für die Agrarsparte beziffert, schrieb Priyanka Patel in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion.

Aktieninformation im Fokus: Die BASF-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Das Papier von BASF befand sich um 10:42 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1.9 Prozent auf 49.00 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 10.20 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 345’949 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Anteilsschein 15.0 Prozent. BASF wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.