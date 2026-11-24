Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 49,09 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'148 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 48,59 EUR. Bei 50,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 493'206 BASF-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,56 EUR erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 13,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 42,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.12.2025). Abschläge von 13,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. BASF veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.36 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2027 auf 3,07 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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