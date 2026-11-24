Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 49,17 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'134 Punkten steht. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 48,59 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 867'674 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 56,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,04 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.12.2025 bei 42,68 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 13,19 Prozent Luft nach unten.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Am 28.10.2026 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,19 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 16.36 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BASF am 26.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 25.02.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,07 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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