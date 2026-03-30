Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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Aurubis Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Aurubis auf "Underweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Preisschocks bei Energieträgern und unterbrochene Lieferketten sorgten für höhere Kosten, schrieb Alain Gabriel in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Die Profitabilität in der Branche hänge aber mehr an der Knappheit an den Rohstoffmärkten als an inflationären Tendenzen. Das gelte aber nur so lange die Nachfrage von Preissteigerungen nicht "zerstört" werde. Die Aktien preisten derzeit eine Abschwächung ein, nicht aber eine Rezession./bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aurubis Underweight
|
Unternehmen:
Aurubis
|
Analyst:
Morgan Stanley
|
Kursziel:
130.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
148.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.16%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
147.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.10%
|
Analyst Name::
Alain Gabriel
|
KGV*:
-
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