Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504

151.00
CHF
4.00
CHF
2.72 %
11:01:17
SWX
06.02.2026 10:05:39

Aurubis Verkaufen

Aurubis
152.61 CHF 2.82%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Aurubis von 123 auf 140 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer starken Kursentwicklung von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. "Solidität trifft auf Bewertungsgrenzen", schrieb Dirk Schlamp am Freitag in seiner Verkaufsempfehlung. Die Bewertung des Kupferkonzerns sei historisch hoch. Die Telefonkonferenz nach den erwartungsgemäßen Zahlen habe keinen zusätzlichen Auftrieb ergeben./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

