Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
Aurubis Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Aurubis von 123 auf 140 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer starken Kursentwicklung von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. "Solidität trifft auf Bewertungsgrenzen", schrieb Dirk Schlamp am Freitag in seiner Verkaufsempfehlung. Die Bewertung des Kupferkonzerns sei historisch hoch. Die Telefonkonferenz nach den erwartungsgemäßen Zahlen habe keinen zusätzlichen Auftrieb ergeben./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aurubis Verkaufen
|
Unternehmen:
Aurubis
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
164.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
166.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-