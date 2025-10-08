Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504

106.77
CHF
0.07
CHF
0.07 %
09:00:17
BRXC
09.10.2025 08:27:25

Aurubis Sell

Aurubis
106.77 CHF 0.07%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aurubis nach dem Kapitalmarkttag des Kupferproduzenten von 65 auf 67 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Finanzziele für das Geschäftsjahr 2025/26 entsprächen seinen Prognosen und den Konsensschätzungen, schrieb Daniel Major in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussichten für den Cashflow seien freundlicher als erwartet. Nach einem Kursanstieg von rund 50 Prozent seit Jahresbeginn werde Aurubis jedoch deutlich über dem historischen Durchschnitt gehandelt, was darauf hindeute, dass der Markt das künftige Gewinnwachstum bereits einpreist./rob/edh/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Aurubis Sell
Unternehmen:
Aurubis 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
67.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
113.80 € 		Abst. Kursziel*:
-41.12%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
112.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-40.23%
Analyst Name::
Daniel Major 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

