Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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Aurubis Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis von 209 auf 212 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Stark gestiegene Preise für Schwefelsäure dürften das starke zweite Quartal des Kupferkonzerns prägen, schrieb Stefan Augustin am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht. Aurubis zählt zu den größten Produzenten von Schwefelsäure als Nebenprodukt der Kupfergewinnung./rob/ag/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aurubis Buy
|
Unternehmen:
Aurubis
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
212.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
176.40 €
|
Abst. Kursziel*:
20.18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
177.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.30%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aurubis
Analysen zu Aurubis
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