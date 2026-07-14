Aurubis 163.80 CHF 2.40% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis von 209 auf 212 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Stark gestiegene Preise für Schwefelsäure dürften das starke zweite Quartal des Kupferkonzerns prägen, schrieb Stefan Augustin am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht. Aurubis zählt zu den größten Produzenten von Schwefelsäure als Nebenprodukt der Kupfergewinnung./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.