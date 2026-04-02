Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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Aurubis Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis von 141 auf 176 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Entwicklung bei Metallen treibe die Gewinne an, schrieb Stefan Augustin in seiner Neubewertung des Kupferkonzerns vom Dienstag. Zudem passten die Hamburger gut ins Thema Europäische Souveränität mit ihrem Zugang zu strategischen Ressourcen durch Recycling./rob/ajx/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aurubis Buy
|
Unternehmen:
Aurubis
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
176.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
148.00 €
|
Abst. Kursziel*:
18.92%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
155.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.97%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aurubis
|
01.04.26
|MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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|Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
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|EQS-PVR: Aurubis AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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|XETRA-Handel So performt der MDAX aktuell (finanzen.ch)
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26.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
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26.03.26
|EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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26.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
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25.03.26
|MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aurubis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Aurubis
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|08:17
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|Aurubis Underweight
|Morgan Stanley
|06.02.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
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|Aurubis Hold
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|Aurubis Sell
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|Aurubis Neutral
|UBS AG
|06.02.26
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|14.01.26
|Aurubis Hold
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Aktien in diesem Artikel
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