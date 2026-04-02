Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’982 -0.1%  SPI 18’124 -0.1%  Dow 46’670 0.4%  DAX 23’168 -0.6%  Euro 0.9225 0.1%  EStoxx50 5’693 -0.7%  Gold 4’655 0.1%  Bitcoin 54’784 -0.3%  Dollar 0.7993 0.2%  Öl 111.3 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nahost-Konflikt treibt Öl-Aktien: UBS bleibt optimistisch bei ExxonMobil - so steht es um Chevron, Shell & BP
Goldpreis unter Spannung: Trumps Iran-Ultimatum sorgt für Nervosität am Markt
Implenia-Aktie: 200-Millionen-Auftrag in Deutschland gesichert
EVOTEC holt Weinand an die Spitze des Aufsichtsrats - Aktie im Blick
Devisen im Blick: So bewegen sich Dollar, Franken und Euro
Suche...
Plus500 Depot

Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504

137.00
CHF
-2.00
CHF
-1.44 %
02.04.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.04.2026 08:17:48

Aurubis Buy

Aurubis
143.17 CHF 2.46%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis von 141 auf 176 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Entwicklung bei Metallen treibe die Gewinne an, schrieb Stefan Augustin in seiner Neubewertung des Kupferkonzerns vom Dienstag. Zudem passten die Hamburger gut ins Thema Europäische Souveränität mit ihrem Zugang zu strategischen Ressourcen durch Recycling./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Aurubis Buy
Unternehmen:
Aurubis 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
176.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
148.00 € 		Abst. Kursziel*:
18.92%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
155.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.97%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Aurubis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Aurubis

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:17 Aurubis Buy Warburg Research
30.03.26 Aurubis Underweight Morgan Stanley
06.02.26 Aurubis Neutral UBS AG
06.02.26 Aurubis Verkaufen DZ BANK
06.02.26 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Aurubis 137.00 -1.44% Aurubis