Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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10.07.2026 14:29:18
Aurubis Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aurubis mit einem Kursziel von 178 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Bastian Synagowitz rechnet für das dritte Geschäftsquartal mit einer weiteren Besserung, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aurubis Hold
|
Unternehmen:
Aurubis
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
178.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
173.40 €
|
Abst. Kursziel*:
2.65%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
170.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.71%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse