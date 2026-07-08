Aurubis 155.93 CHF 0.50% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aurubis mit einem Kursziel von 178 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Bastian Synagowitz rechnet für das dritte Geschäftsquartal mit einer weiteren Besserung, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.