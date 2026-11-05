AUMOVIO 29.80 CHF -3.88% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Resultate des Autozulieferers seien gemischt ausgefallen, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:49 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.