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06.11.2026 11:40:23

AUMOVIO Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe positiv überrascht, schrieb Christoph Laskawi in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies sei in der aktuellen Berichtssaison der europäischen Branche selten. Die negative Marktreaktion auf die Resultate sei wohl darauf zurückzuführen, dass die Anleger durch die Ankündigung eines erheblichen Gegenwinds für 2027 wegen Kostenanstiegen im Speicher- und Halbleiterbereich sowie in anderen Sektoren verunsichert worden seien./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31.65 € 		Abst. Kursziel*:
73.78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
31.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
73.78%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
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11:40 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 AUMOVIO Buy UBS AG
05.11.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
05.11.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
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