AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AUMOVIO Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe positiv überrascht, schrieb Christoph Laskawi in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies sei in der aktuellen Berichtssaison der europäischen Branche selten. Die negative Marktreaktion auf die Resultate sei wohl darauf zurückzuführen, dass die Anleger durch die Ankündigung eines erheblichen Gegenwinds für 2027 wegen Kostenanstiegen im Speicher- und Halbleiterbereich sowie in anderen Sektoren verunsichert worden seien./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.65 €
|
Abst. Kursziel*:
73.78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
73.78%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUMOVIO
|
10:02
|MDAX-Titel AUMOVIO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AUMOVIO von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
05.11.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Ismail Dagli, buy (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Ismail Dagli, Kauf (EQS Group)
|
05.11.26
|Freundlicher Handel: MDAX mittags stärker (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Ausblick: AUMOVIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
31.10.26
|So stuften die Analysten die AUMOVIO-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
Analysen zu AUMOVIO
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|05.11.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|05.11.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|05.11.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|28.79
|-1.73%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:08
|
Deutsche Bank AG
DHL Group Buy
|12:08
|
UBS AG
BP Buy
|12:07
|
UBS AG
Eni Buy
|12:07
|
UBS AG
TotalEnergies Buy
|11:58
|
DZ BANK
Engie Kaufen
|11:57
|
Deutsche Bank AG
Commerzbank Hold
|11:55
|
UBS AG
Diageo Neutral