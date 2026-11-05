FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe positiv überrascht, schrieb Christoph Laskawi in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies sei in der aktuellen Berichtssaison der europäischen Branche selten. Die negative Marktreaktion auf die Resultate sei wohl darauf zurückzuführen, dass die Anleger durch die Ankündigung eines erheblichen Gegenwinds für 2027 wegen Kostenanstiegen im Speicher- und Halbleiterbereich sowie in anderen Sektoren verunsichert worden seien./rob/la/ag;