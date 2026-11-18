AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AUMOVIO Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Aumovio nach Zahlen zum dritten Quartal von 42,50 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Selbsthilfemaßnahmen des Automobilzulieferers schritten voran, schrieb Sebastian Ubert am Mittwoch. Dass seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) 2027 und 2028 um 13 bis 14 Prozent unter den Konsensannahmen liegen, sei dem Geschäftsbereich Safety and Motion (SAM) geschuldet. Diesem mangele es auch an Preissetzungsmacht./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28.75 €
|
Abst. Kursziel*:
25.22%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
30.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.00%
|
Analyst Name::
Sebastian Ubert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUMOVIO
|
17.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags schwächer (finanzen.ch)
|
16.11.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Ingo Holstein, Kauf (EQS Group)
|
16.11.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Ingo Holstein, buy (EQS Group)
|
13.11.26
|MDAX aktuell: MDAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
10.11.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Boris Mergell, Kauf (EQS Group)
Analysen zu AUMOVIO
|11:39
|AUMOVIO Hold
|Warburg Research
|12.11.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|AUMOVIO Hold
|Warburg Research
|12.11.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:39
|AUMOVIO Hold
|Warburg Research
|05.11.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|27.93
|0.52%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:55
|
Barclays Capital
RTL Equal Weight
|12:51
|
Barclays Capital
Springer Nature Overweight
|12:47
|
Goldman Sachs Group Inc.
Nemetschek Buy
|12:45
|
Goldman Sachs Group Inc.
Springer Nature Buy
|12:35
|
DZ BANK
Deutsche Bank Kaufen
|11:50
|
UBS AG
ASOS Neutral
|11:39
|
Warburg Research
Deutsche Euroshop Hold