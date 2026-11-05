AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
29.91CHF
-1.09CHF
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BRXC
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05.11.2026 08:35:51
AUMOVIO Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42,30 Euro belassen. Die Kennziffern des Autozulieferers seien durchwachsen ausgefallen, der Jahresausblick aber bestätigt worden, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
42.30 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
34.05 €
|
Abst. Kursziel*:
24.23%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.96%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AUMOVIO
|
04.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Ausblick: AUMOVIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
31.10.26
|So stuften die Analysten die AUMOVIO-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
28.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
28.10.26
|XETRA-Handel MDAX sackt ab (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu AUMOVIO
|09:19
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|09:14
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.10.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09:19
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|09:14
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.10.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09:19
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|09:14
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.10.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|29.79
|-3.90%
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|09:49
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|09:25
|
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|09:19
|
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|09:19
|
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