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AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

29.91
CHF
-1.09
CHF
-3.51 %
10:43:47
BRXC
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05.11.2026 08:35:51

AUMOVIO Hold

AUMOVIO
29.91 CHF -3.51%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42,30 Euro belassen. Die Kennziffern des Autozulieferers seien durchwachsen ausgefallen, der Jahresausblick aber bestätigt worden, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
42.30 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
34.05 € 		Abst. Kursziel*:
24.23%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
32.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.96%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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AUMOVIO 29.79 -3.90% AUMOVIO