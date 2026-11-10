AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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AUMOVIO Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aumovio nach Gesprächen mit Vorstandschef Philipp von Hirschheydt mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Nach den vorgelegten Quartalszahlen sei es um Themen wie Inflation und deren Weitergabe an Autobauer gegangen, um Kapitalallokation und Investitionsbedarf, zukünftige Wachstumspotenziale sowie einen ersten Blick in Richtung 2027, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Analyst hob dabei hervor, dass der Autozulieferer weiterhin an Kosten- und Effizienzmaßnahmen arbeite, um den aktuellen Herausforderungen der Branche zu begegnen. Das Management wolle zudem inflationsbedingte Mehrkosten an die Hersteller weitergeben./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30.80 €
|
Abst. Kursziel*:
78.57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70.81%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
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